Об этом сообщила польская пограничная служба.
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В Польше полностью отменили COVID-ограничения на въезд
Отныне при пересечении границы с Польшей не потребуют показывать свидетельство о прививках, сдавать анализы на COVID и проходить карантин.
Также необязательно носить защитные маски – за их отсутствие не будут штрафовать.
Кроме того, отменили карантин для людей, живущих с инфицированными. Снятие этих ограничений знаменует символический конец пандемии коронавируса в Польше.