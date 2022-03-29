Об этом сообщила польская пограничная служба.

Интересно знать Как прививки от коронавируса делают те страны, куда эвакуируются украинцы

В Польше полностью отменили COVID-ограничения на въезд

Отныне при пересечении границы с Польшей не потребуют показывать свидетельство о прививках, сдавать анализы на COVID и проходить карантин.

Также необязательно носить защитные маски – за их отсутствие не будут штрафовать.

Кроме того, отменили карантин для людей, живущих с инфицированными. Снятие этих ограничений знаменует символический конец пандемии коронавируса в Польше.

Польша предложила новый пакет санкций против России: смотрите видео