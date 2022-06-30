Инициатор сбора, польский журналист Славомир Сераковский рассказал, что собрали 1,2 миллиона злотых.

Хороший пример – заразный: поляки тоже решили купить Украине Bayraktar

К сбору присоединились более 12 тысяч поляков. Распространили информацию об инициативе уже 27 тысяч раз.

Кто еще хочет инвестировать в падение Путина?

– написал Сераковский.

Кстати, сбор будет 30 дней, цель – 4,5 миллиона злотых.

Сбор на Bayraktar TB2 в Украине.

Волонтер Сергей Притула объявил о кампании по сбору средств "Народный "Байрактар". Украинцы за считанные дни собрали деньги на 4 беспилотника.

Компания, производящая "Байрактары", заявила, что поражена солидарностью нашего народа и предоставит БПЛА бесплатно. Собранные деньги попросила перечислить на нужды наших героев.

Пример подали литовцы

Начали инициативу литовцы. 25 мая литовский телеведущий Андрюс Тапинас объявил о старте кампании по сбору денег. Собрать необходимую сумму, 5 миллионов евро, ему удалось за 3 дня. Закупку Bayraktar TB2 телеведущий согласовал с Министерствами обороны Литвы и Турции, а также с производителем беспилотников.

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