В Польше украинца выгнали из съемной квартиры из-за того, что он заразился коронавирусом.

Источник: "Польське радіо"

Во время работы с гражданином Украины произошел несчастный случай и он попал в больницу. Уже там тест на коронавирус неожиданно дал положительный результат.

Узнав об этом, владелец квартиры потребовал, чтобы украинец немедленно собирал свои вещи. Кроме того, соседи даже не впустили мужчину в квартиру – они заявили, что не хотят из-за него находиться на самоизоляции.

В результате украинцу пришлось обратиться к польским правоохранителям – только, когда они вмешались в дело, мужчину впустили в съемную квартиру.

Издание "Обозреватель" спросило у эксперта, оправданы ли такие риски для украинцев и реально ли найти достойную работу в Украине, чтобы в период пандемии не сталкиваться с подобными ситуациями.

Как пояснил экономический эксперт Алексей Лупоносов, экономика Украины не останавливалась из-за COVID-19. По его словам, хорошие специалисты могут и в родной стране получать деньги, соизмеримые с теми, которые зарабатывают в других странах, и даже больше. По его мнению, украинцам лучше оставаться работать в родной стране.

"В Украине можно зарабатывать хорошие деньги. Например, люди рабочих специальностей могут получать от 600 гривен до 100 долларов в день. В условиях пандемии в нашей стране не работали только торговые точки, все остальное – функционировало. Единственное, что посоветовал бы украинцам – не воспринимать работу в Украине, как шабаш. И тогда можно достойно жить и работать в родной стране", – отметил эксперт.

По его мнению, украинцы часто едут на работу в другие страны по туристическим визам, без страховки и с огромными рисками. Как добавил эксперт, их часто могут увольнять даже без уточнения причины, никакого пособия по утрате трудоустройства они не имеют, а порой даже и зарплату они могут не получить.