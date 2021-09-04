Позицию Польши озвучил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что никто не имеет права читать лекции его стране о демократии.

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Моравецкий отметил, что Польша имеет очень долгую и благородную историю борьбы со всеми видами тоталитаризма и деспотами.

Мы боролись за верховенство права и демократию в ужасные годы коммунизма, но у нас гораздо более давние традиции демократии, и мы не хотим, чтобы кто-нибудь в Западной Европе рассказывал, что такое демократия, что такое верховенство права, потому что нам виднее,

– добавил польский премьер.

Что помешало финансовой помощи Польше

Добавим, что ЕС должен был выделить миллиард евро Польше для восстановления после пандемии. Однако помешал этому судебный процесс относительно верховенства права.

Ранее в этом году Моравецкий обратился в Конституционный суд страны с просьбой решить, что имеет преимущественную силу в Польше: польская конституция или право ЕС. Суд отложил вынесение решения, следующее заседание назначено на 22 сентября.