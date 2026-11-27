Надпись "Слава УПА", нанесенная красной краской на одном из памятников в Варшаве / Фото KSP
В Польше задержали шестерых человек по делу о провокационных надписях "Слава УПА" на памятниках в Варшаве. По версии следствия, исполнителям обещали заплатить 1000 злотых, а сама акция могла быть частью операции в интересах российской разведки.
Об этом сообщает польское издание RMF24.
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За что обещали заплатить 1000 злотых?
В начале ноября на трех памятниках в разных районах Варшавы появились красные надписи "Слава УПА". Речь идет о памятнике польским солдатам, монументе жертвам Волынской трагедии и памятнике героям Варшавского гетто. Также на памятниках разместили наклейки с QR-кодами, которые вели на материалы об УПА.
Полицейские установили, что эти инциденты могут быть связаны между собой. На это указывали одинаковый цвет краски, характер надписей и схожий способ совершения правонарушений.
По данным следствия, в ночь на 14 ноября надписи на трех памятниках могли нанести двое мужчин – за это им должны были заплатить в общей сложности 1000 злотых. Заказ и инструкции передавали через мессенджеры.
Правоохранители также выяснили, что организаторы, возможно, искали исполнителей для аналогичных надписей на памятниках, связанных с Волынской трагедией, во Вроцлаве. За такую работу якобы предлагали 1000 долларов.
Кто оказался среди задержанных?
Непосредственно в связи с нанесением надписей задержали 32-летнего поляка и 16-летнего украинца. Польскому гражданину предъявили обвинения в деятельности в пользу иностранной разведки против Польши, осквернении памятника и мошенничестве. Суд поместил его под стражу на три месяца.
Несовершеннолетнего украинца, которого также подозревают в причастности к нанесению граффити и мошенничеству с использованием чужих персональных данных, по решению семейного суда поместили в районный центр временного содержания несовершеннолетних на три месяца.
Отдельно вблизи границы с Германией задержали 30-летнего украинца. Его подозревают в причастности к мошенничеству, однако эта часть расследования не касается непосредственно порчи памятников. Мужчину также поместили под стражу на три месяца.
Следствие установило, что деньги за выполнение заказов могли переводиться через посредников. Один из телефонных номеров, которым пользовался предполагаемый заказчик, правоохранители связали с 24-летним гражданином Украины.
Полицейские нашли его в Новом Сонче вместе с 19-летним братом. Во время обыска квартиры изъяли телефоны, ноутбуки, планшеты, SIM-карты, наличные деньги в различных валютах и банковские карты. Обоих мужчин задержали и доставили в Варшаву.
В тот же вечер во Вроцлаве задержали 31-летнего украинца. В его квартире правоохранители обнаружили электронное оборудование, банковские карты и наркотики.
По данным RMF24, 24-летнему и 31-летнему мужчинам предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе, организации деятельности в интересах иностранной разведки против Польши и осквернении памятника. Прокуратура просила заключить их под стражу на три месяца, однако суд не удовлетворил это ходатайство. Вместо этого обоих мужчин депортировали из Польши.
19-летнему украинцу предъявили обвинение в участии в организованной преступной группировке. Он находится под надзором полиции, ему запретили выезжать из страны и контактировать с другими фигурантами дела.
Обнаружили ли польские следователи российский след?
По версии польских следователей, подозреваемые могли действовать в составе организованной группы и выполнять задания иностранных разведывательных служб России. В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельства организации этих действий и возможную причастность фигурантов к российским спецслужбам.
Напомним, что после появления надписи "Слава УПА" на памятнике героям Варшавского гетто Посольство Украины в Польше назвало этот инцидент возможным проявлением гибридной войны со стороны России.
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