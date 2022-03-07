Платформа называется SosUA.pl. По своим алгоритмам она напоминает Tinder.

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Что известно о платформе и как она работает

SosUA.pl – это бесплатная и простая в использовании платформа. Инструмент интуитивно понятный, доступный на украинском, польском и русском языках, а алгоритм подбирает лучшие критерии, чтобы помощь была максимально эффективной.

Беженцы из Украины, которые ищут жилье после определения своих критериев автоматически получат информацию о соответствующих предложениях. Благодаря платформе можно связаться с хозяевами и людьми из Украины.



Как работает платформа / Скриншот с сайта SosUA.pl

Платформу нужно постоянно развивать. В ближайшее время функционал будет включать не только сбор предложений, но и транспорт и работу для беженцев. Веб-сайт также будет охватывать другие страны региона, в частности:

Венгрию,

Чехию,

Словакию,

Румынию.

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Предложения помощи собираются не только от физических лиц, но и от компаний, заинтересованных в поддержке беженцев. Пока платформа работает в браузере на SosUA. pl, но ожидается, что в ближайшие дни она будет доступна в Google Play и AppStore.

Ранее Еврокомиссия заявила, что выделяет первый транш помощи в 500 миллионов евро для украинских беженцев. В Организации Объединенных Наций сообщили, что на 5 марта более 1,2 миллиона беженцев покинули Украину с начала российского вторжения 24 февраля.

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