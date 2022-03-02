В частности, в Польше думают над тем, чтобы заменить российский уголь австралийским.

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Польша готова ввести эмбарго на русский уголь

Соответствующее заявление сделал премьер-министр соседней Польши Матеуш Моравецкий, сообщает местное радио. По его словам, Польша готова немедленно отказаться от приобретения российского угля. Моравецкий добавил, что уже разговаривал о поставке угля для разнообразных нужд (прежде всего речь идет о ТЭЦ) со своим коллегой из Австралии.

Мы готовы сделать это в любой момент, в любой день. Мне только нужно одно слово от Еврокомиссии. Мне нужно заверение от Еврокомиссии в том, что Польшу не оштрафуют и не накажут за это,

– заявил Матеуш Моравецкий.

По его словам, введение эмбарго является частью международной торговли, которая входит в компетенцию на уровне Европейской комиссии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду, 2 марта, встретился с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Что такое эмбарго Это торгово-экономические ограничения, налагаемые государством, запрещая ввоз из других государств или вывоз из государства золота, иностранной валюты, отдельных товаров, оружия и т.д.