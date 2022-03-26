Об этом сообщили сразу несколько польских СМИ, однако официального подтверждения информации пока не было. Следует заметить, что накануне стало известно, что Абрамович, по всей видимости, станет одним из участников переговорного процесса Украины и России.

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Может состояться неформальная встреча

По данным журналистов, олигарх прибыл в Польшу по португальскому паспорту. Однако откуда полученные данные – пока неизвестно. Следует отметить, что большинство ресурсов ссылаются на публикацию в твиттере, которую на ночь 26 марта уже удалили.

Журналист Якуб Стаховяк предположил, что в скором времени "может состояться неформальная встреча" Абрамовича с президентом США. Мол, это предположение может быть правдой, потому что россиянин якобы попал в Польшу с территории Украины, где якобы общался с президентом Владимиром Зеленским.



Удалённая публикация Якуба Стаховяка / Скриншот

Действительно ли Абрамович переговорщик



Издание Financial Times сообщило, что диктатор Путин лично согласовал участие олигарха в переговорах с Украиной. Как раз в этой публикации сообщили, что он встретился с представителем Офиса Президента.



Анонимные источники сообщили, что Абрамович заявил о готовности "сделать все, что может". Олигарх сконцентрировался на гуманитарных вопросах и провел встречи с возможными посредниками. Среди них якобы был, в частности, экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер.

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