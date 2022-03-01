Польский министр юстиции рассказал, что в воскресенье беседовал с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

Достойный внимания Данилов сообщил об уничтожении элитной группы кадыровцев, которые планировали убить Зеленского.

Польша начала расследование войны России против Украины

По его словам, Венедиктова обратилась к нему с просьбой приобщить польскую прокуратуру к процессу для документирования происходящих в Украине преступных действий.

Конечно, я выразил полную поддержку, солидарность и готовность к любой помощи, которая возможна в рамках законодательной базы с нашей стороны,

– сказал Збигнев Зебро.

Именно поэтому в понедельник он приказал, чтобы прокуратура начала "расследование преступления агрессивной войны против Украины". Он добавил, что в рамках этой процедуры они планируют задокументировать все события, которые впоследствии приведут к привлечению совершивших эти преступления к международной уголовной ответственности.