Об этом сейчас, год спустя, сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna (DGP) со ссылкой на свои источники в правительстве Польши.

Читайте также Ускорение поставок артснарядов будет решено в марте: Резников встретился с министрами обороны ЕС

Полеты в Брест были связаны с очень большим риском. Источник DGP утверждает, что о времени переговоров россияне предложили Резникову, чтобы Украина объявила о капитуляции. Глава украинского Министерства обороны должен был ответить, как в знаменитом диалоге с острова Змеиный. Послал их на х**, говорит наш собеседник,

– пишет Dziennik Gazeta Prawna.

Издание также сообщает, что украинская делегация во главе с министром обороны Алексеем Резниковым вылетела в Беларусь из польского города Бяла-Подляска на вертолете S-70i Black Hawk, принадлежащем авиационной группе воинской части ГРОМ. По словам источников DGP в польском правительстве, охраной украинцев по пути в Беларусь занималось уже подразделение военных десантников из Люблинца. Полеты украинских чиновников в Брест с польской стороны курировали тогдашний глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик и заместитель главы МИД Марцин Пжидач.

Как сообщалось, переговоры по окончании войны между Украиной и Россией велись на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялось четыре очных раунда. Кроме того, делегации встречались в видеоформате.