Жешув стал первым городом, получившим это звание. Зеленский поблагодарил город от имени всех украинцев, сообщает 24 канал.

Украина и Польша договорились упростить контроль на границе, – Зеленский

Президент рассказал, что ввел звание для городов-партнеров Украины, которые делают невозможное, чтобы помочь украинскому народу и украинским защитникам.

От имени всего украинского народа я выражаю большую благодарность городу Жешуву – первому городу-спасателю,

– объявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что почти все города Украины являются собратьями польских. Кроме того, собратьями являются украинский и польский народы. А Украина и Польша – сестры.

"Мы – родные"

Зеленский подчеркнул: "мы – родные". Именно поэтому между странами не должно быть границ или барьеров. В ближайшее время Украина и Польша воплотят это в соответствующем двустороннем соглашении. Сначала будет речь об общем погранично-таможенном контроле. А потом – единственная уже условная граница, когда Украина будет членом ЕС.

Кроме того, Зеленский поблагодарил польских:

деятелям культуры;

спортсменам;

духовенству;

другим людям, поддерживающим украинцев.

Президент подчеркнул, что благодарен всем, кто дает концерты, выходит на соревнования с украинской лентой, приезжает из Познани в Бучу, чтобы печь хлеб.

Зеленский также отметил решение, принятое польским Сеймом. Речь идет о предоставлении украинцам почти таких же прав и возможностей, которые есть у граждан Польши. В частности, Зеленский подчеркнул, что подразумевает: легальное проживание, трудоустройство, обучение, медицинское попечение, социальные гарантии.

Дуда прибыл в Киев

Польский лидер Анджей Дуда прибыл в Киев 22 мая. Президент выступил в Верховной Раде. Там Дуду встретили аплодисментами.

Президент Польши заявил, что Россия должна стать изгнанкой на международной арене . Дуда подчеркнул, что после Бучи, Бородянки Мариуполя "не может быть дел, которые были раньше, господа президенты и премьеры".

Дуда подчеркнул, что Польша никогда не оставит Украину в одиночестве.

Сейчас новое соглашение о добрососедстве между Украиной и Польшей.

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