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Польский бренд Zubrowka стал победителем в рамках рейтинга "Фавориты успеха"

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Польский бренд Zubrowka стал победителем в рамках рейтинга "Фавориты успеха"

В Киеве в концерт-холле "Freedom" подвели итоги исследования потребительских предпочтений 2017 года в рамках рейтинга "Фавориты успеха". В течение года авторитетное жюри определяло лучшие бренды Украины.

Победителем среди крепких настоек, представленных на отечественном рынке было признано польский бренд "Zubrowka".

Бренд получил сразу две высокие награды:

 

Флагман портфеля Żubrówka Bison Grass признано абсолютным Фаворитом — 2017 в категории "Алкогольная настойка"

 

Кристально чистая Żubrówka Biała признано фаворитом Экспертов — 2017 в категории "Водка иностранного производства"

Как отмечает Алексей Кузнецов, управляющий партнер конкурса "Фавориты успеха" в Украине: "победа в престижном рейтинге положительно влияет на имидж брендов, а также подтверждает уровень доверия со стороны потребителей. Результаты конкурса подтверждаются двойным аудитом международного уровня".

И не только жюри, но и потребители присоединились к избранию победителя. С помощью голосования определили лучшего. Поэтому именно польский бренд Zubrowka соответствует наибольшим предпочтениям и тенденциям на рынке.

"Стоит также отметить, что польский бренд Zubrowka уже второй год подряд получает потребительское признание и закрепляет свои лидерские позиции в этих категориях и в этом году", – отмечают организаторы конкурса.

В компании отмечают, что планируют и в дальнейшем держать лидерские позиции в отрасли, ведь наивысшие награды вдохновляют держать высокий уровень в производстве и развиваться в дальнейшем.

Zubrowka – импортная, аутентичная польская водка и настойки, которые изготовлены из высококачественных спиртов в экологически чистом регионе и имеет тесную связь с природой.

На рынке Украины бренд представляет широкий ассортимент ароматных настоек и чистую водку:

Zubrowka Bison Grass – легендарная европейская водка которая производится с добавлением в рецептуру настоя на редкой траве зубровка, что выращена в заповедниках Беловежской пущи на территории Польши.

Zubrowka Biala – известная во всем мире кристально чистая классическая водка, которая фильтруется платиной благодаря чему имеет чистый, легкий вкус и аромат.

Zubrowka Zlota – ароматная водка с добавлением экстракта коры дуба, корицы, чернослива, ванили, что придает водке пикантный вкус и аромат. Идеально подходит для ценителей коньяка, рома и виски.

Также в этом году бренд Zubrowka расширил ассортиментный ряд на рынке Украины двумя новыми позициями:

Zubrowka Biala z nuta miety – кристально чистая водка с ароматом свежей мяты, идеально подойдет для приготовления освежающих летних коктейлей.

Zubrowka Sosnowa – вкусовая водка с уникальным послевкусием хвои и пряными нотками. Идеально подойдет для ценителей настоек и биттеров.

Теги: Новости Украины Алкоголь Награды
Источник: 24 Канал
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