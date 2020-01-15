Полсотни попугаев выбросили в лесу под Харьковом: шокирующие фото и видео

На Харьковщине посреди леса нашли полсотни больных попугаев. Бывшие владельцы выбросили животных умирать.

Полсотни попугаев прохожие нашли поздно вечером в лесу. Сейчас "птичий десант" на передержке у волонтера.

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Птицы еще маленькие, к сожалению, все больны цирковирусом. Диагноз поставили орнитологи и объяснили, что болезнь не заразна для людей, а вот попугаи пострадали.

"У них зуд, они выщипывают себе перья с кровью, избавляются полностью от оперения", – сказала Надежда Приступа, которая нашла дом для попугаев.

Волонтеры обыскали лес, и надеются, что таки нашли всех попугаев. Полиция же принялась искать экс-владельца больных пернатых. Ему может грозить статья за жестокое обращение с животными.

Если бы это был один или два попугайчика, можно было бы говорить, что он сбежал. А тут 50 штук. Скорее всего, это заводчик, который не хотел их лечить,

– пояснил спасатель ОО "Спасение животных. Харьков " Владимир Голубничий.

При нормальном уходе даже с болезнью птицы еще бы жили долго. Но несколько холодных часов посреди леса очень ухудшили состояние попугаев. У многих переохлаждения, а 15 птенцов полностью потеряли перья и почти не хотят есть. Чтобы реабилитировать попугаев, надо, чтобы они были в тепле и ели каждые несколько часов.