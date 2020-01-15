16:43
15 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Танец Путина с Бушем. Неизлечимая Поклонская
      Вєсті Кремля
      22:29, 14 января
      Вести.UA: "Квартал 95" атакуют российские хакеры. ОПЗЖ пугает украинцев
      Вєсті.UA
      19:59, 14 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Полсотни попугаев выбросили в лесу под Харьковом: шокирующие фото и видео

      83 Читати новину українською

      На Харьковщине посреди леса нашли полсотни больных попугаев. Бывшие владельцы выбросили животных умирать.

      Полсотни попугаев прохожие нашли поздно вечером в лесу. Сейчас "птичий десант" на передержке у волонтера.

      К слову: На Шри-Ланке умерло рекордное количество слонов в 2019 году

      Птицы еще маленькие, к сожалению, все больны цирковирусом. Диагноз поставили орнитологи и объяснили, что болезнь не заразна для людей, а вот попугаи пострадали.

      "У них зуд, они выщипывают себе перья с кровью, избавляются полностью от оперения", – сказала Надежда Приступа, которая нашла дом для попугаев.

      Волонтеры обыскали лес, и надеются, что таки нашли всех попугаев. Полиция же принялась искать экс-владельца больных пернатых. Ему может грозить статья за жестокое обращение с животными.

      Если бы это был один или два попугайчика, можно было бы говорить, что он сбежал. А тут 50 штук. Скорее всего, это заводчик, который не хотел их лечить,
      – пояснил спасатель ОО "Спасение животных. Харьков " Владимир Голубничий.

      При нормальном уходе даже с болезнью птицы еще бы жили долго. Но несколько холодных часов посреди леса очень ухудшили состояние попугаев. У многих переохлаждения, а 15 птенцов полностью потеряли перья и почти не хотят есть. Чтобы реабилитировать попугаев, надо, чтобы они были в тепле и ели каждые несколько часов.

       

      6 текстов щедровок для детей: лучшие песни
      сегодня
      98787
      Автор: Ирина Кунинец
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Мир животных
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:30 Модные тренды 2020 года: что мы будем носить и на что стоит обратить внимание
      Юлія Турелик 19
      сегодня , 15:00 Убийство Сулеймани: что побудило Трампа устранить генерала
      Андрій Піонтковський 253
      сегодня , 14:35 Опасный бизнес Лебедевых: дизельный завод работает с нарушениями пожарной безопасности
      55
      сегодня , 12:25 У кого наибольшие шансы стать следующим мэром Киева
      Ірина Поліщук 3174
      сегодня , 12:11 Дело Шеремета: адвокаты обнародовали показательные документы для оправдания Антоненко. Эксклюзив
      Катерина Петренко 291
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук