На Шри-Ланке умерло рекордное количество слонов в 2019 году

В 2019 году на Шри-Ланке умерло огромное количество слонов – 361. Большинство животных убили люди.

Эколог Саджима Чемикара рассказала, что это самый высокий показатель смертности слонов с момента получения Шри-Ланкой независимости в 1948 году, сообщает ВВС.

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При этом 85% слонов убили люди.

Из-за расширения сельскохозяйственных угодий и сел в стране сокращаются запасы пищи и воды для слонов. Фермеры убивают животных, чтобы уберечь урожай. Люди используют электрические заборы и взрывчатку, замаскированную под еду.



В 2019 году на Шри-Ланке погибло рекордное количество слонов / Фото Юры Мацулы (24 канал)

Чиновники Шри-Ланки пообещали установить заборы между местами проживания слонов и людей.

Справка. По подсчетам экологов, сейчас на Шри-Ланке живет около 7500 диких слонов. Убивать слонов в стране запрещено.

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