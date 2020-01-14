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      На Шри-Ланке умерло рекордное количество слонов в 2019 году

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      На Шри-Ланке умерло рекордное количество слонов / Фото Юры Мацулы (24 канал)

      В 2019 году на Шри-Ланке умерло огромное количество слонов – 361. Большинство животных убили люди.

      Эколог Саджима Чемикара рассказала, что это самый высокий показатель смертности слонов с момента получения Шри-Ланкой независимости в 1948 году, сообщает ВВС.

      Кстати: Пострадавшим в Австралии животным организовали воздушную доставку овощей: фото и видео

      При этом 85% слонов убили люди.

      Из-за расширения сельскохозяйственных угодий и сел в стране сокращаются запасы пищи и воды для слонов. Фермеры убивают животных, чтобы уберечь урожай. Люди используют электрические заборы и взрывчатку, замаскированную под еду.

      шрі-ланка слони вбивтсво
      В 2019 году на Шри-Ланке погибло рекордное количество слонов / Фото Юры Мацулы (24 канал)

      Чиновники Шри-Ланки пообещали установить заборы между местами проживания слонов и людей.

      Справка. По подсчетам экологов, сейчас на Шри-Ланке живет около 7500 диких слонов. Убивать слонов в стране запрещено.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Экология Жертвы Мир животных
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