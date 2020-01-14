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      На Шрі-Ланці померла рекордна кількість слонів у 2019 році

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      На Шрі-Ланці померла рекордна кількість слонів / Фото Юри Мацули (24 канал)

      У 2019 році на Шрі-Ланці померла величезна кількість слонів – 361. Більшість тварин вбили люди.

      Екологиня Саджима Чемікара розповіла, що це найвищий показник смертності слонів з моменту отримання Шрі-Ланкою незалежності у 1948 році, повідомляє ВВС.

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      При цьому 85% слонів вбили люди.

      Через розширення сільськогосподарських угідь та сіл в країні скорочуються запаси їжі та води для слонів. Фермери вбивають тварин, щоб вберегти врожай. Люди використовують електричні паркани та вибухівку, замасковану під їжу.

      шрі-ланка слони вбивтсво
      У 2019 році на Шрі-Ланці загинула рекордна кількість слонів/ Фото Юри Мацули (24 канал)

      Чиновники Шрі-Ланки пообіцяли встановити паркани між місцями проживання слонів та людей.

      Довідка. За підрахунками екологів, зараз на Шрі-Ланці є близько 7500 диких слонів. Вбивати слонів в країні заборонено.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Світ тварин Жертви Екологія
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