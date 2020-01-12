Постраждалим в Австралії тваринам організували повітряну доставку овочів: фото та відео

Австралійська національна служба парків і дикої природи доставила їжу для тварин, які постраждали від великих лісових пожеж. Овочі отримали тварини, які живуть у важкодоступних місцях.

Акція отримала назву "Операція скелястого кенгуру", про це повідомив міністр енергетики та довкілля штату Новий Південний Уельс Метт Кін на своїй твітер-сторінці.

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Саме цей штат найбільше постраждав від пожеж. Операцію назвали на честь тварин, які першими отримали доставлення продовольства.



Тварини в Австралії отримали їжу/ Джерело: environment.nsw.gov.au

Австралійські служби скидали продукти просто з повітря. Для того, щоб нагодувати тварин, на вертольоти завантажили тисячі кілограмів овочів, в основному моркву і батат.

Доставка їжі тваринам в Австралії/ Фото Office of Environment and Heritage та соцмережі

Thousands of kilograms of carrots and sweet potato are being delivered to endangered Brush-tailed Rock-wallabies in fire affected areas as the NSW Government steps in to help. #9News pic.twitter.com/Vw3SnMUejL — Nine News Sydney (@9NewsSyd) January 12, 2020

#drought took their water and #bushfire took their food so our team, based ⁦@UniNewEngland⁩ have been providing both to some key #rockwallaby colonies (with permission) for nearly 2 months now. Listen to the happy chomping! pic.twitter.com/bfHkyWPCZj — Guy Ballard (@DingoResearch) January 8, 2020

Пожежі в Австралії: основне

Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них досі не підконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання.

Жертвами вогню стали щонайменше 28 осіб.

Австралійське відділення Всесвітнього фонду дикої природи допускає, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання". Крім того, десятиліття підуть на відновлення згорілих лісів, вважають екологи.