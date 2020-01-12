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      Постраждалим в Австралії тваринам організували повітряну доставку овочів: фото та відео

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      В Австралії з повітря скинули тисячі кілограмів овочів, щоб нагодувати постраждалих від пожеж тварин / Office of Environment and Heritage

      Австралійська національна служба парків і дикої природи доставила їжу для тварин, які постраждали від великих лісових пожеж. Овочі отримали тварини, які живуть у важкодоступних місцях.

      Акція отримала назву "Операція скелястого кенгуру", про це повідомив міністр енергетики та довкілля штату Новий Південний Уельс Метт Кін на своїй твітер-сторінці.

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      Саме цей штат найбільше постраждав від пожеж. Операцію назвали на честь тварин, які першими отримали доставлення продовольства.


      Тварини в Австралії отримали їжу/ Джерело: environment.nsw.gov.au

      Австралійські служби скидали продукти просто з повітря. Для того, щоб нагодувати тварин, на вертольоти завантажили тисячі кілограмів овочів, в основному моркву і батат.

       

      Доставка їжі тваринам в Австралії/ Фото Office of Environment and Heritage та соцмережі

      Пожежі в Австралії: основне

      • Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них досі не підконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання.
      • Жертвами вогню стали щонайменше 28 осіб.

      Австралійське відділення Всесвітнього фонду дикої природи допускає, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання". Крім того, десятиліття підуть на відновлення згорілих лісів, вважають екологи.

      • Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки. Зокрема, метеослужба Чилі зафіксувала його над Чилі та Аргентиною.
      • Суха і спекотна погода в Австралії пануватиме й надалі. Місцева влада анонсувала нову хвилю пожеж і оголосила евакуацію на південному сході країни.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Світ тварин Пожежі в Австралії Австралія Новини політики
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