Постраждалим в Австралії тваринам організували повітряну доставку овочів: фото та відео
Австралійська національна служба парків і дикої природи доставила їжу для тварин, які постраждали від великих лісових пожеж. Овочі отримали тварини, які живуть у важкодоступних місцях.
Акція отримала назву "Операція скелястого кенгуру", про це повідомив міністр енергетики та довкілля штату Новий Південний Уельс Метт Кін на своїй твітер-сторінці.
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Саме цей штат найбільше постраждав від пожеж. Операцію назвали на честь тварин, які першими отримали доставлення продовольства.
Тварини в Австралії отримали їжу/ Джерело: environment.nsw.gov.au
Австралійські служби скидали продукти просто з повітря. Для того, щоб нагодувати тварин, на вертольоти завантажили тисячі кілограмів овочів, в основному моркву і батат.
Доставка їжі тваринам в Австралії/ Фото Office of Environment and Heritage та соцмережі
Пожежі в Австралії: основне
- Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них досі не підконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання.
- Жертвами вогню стали щонайменше 28 осіб.
Австралійське відділення Всесвітнього фонду дикої природи допускає, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання". Крім того, десятиліття підуть на відновлення згорілих лісів, вважають екологи.
- Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки. Зокрема, метеослужба Чилі зафіксувала його над Чилі та Аргентиною.
- Суха і спекотна погода в Австралії пануватиме й надалі. Місцева влада анонсувала нову хвилю пожеж і оголосила евакуацію на південному сході країни.