В Австралії тварини втікають від лісових пожеж і живуть поруч з людьми: зворушливі відео
Масштабні пожежі в Австралії продовжують нищити ліси та тварин, які там живуть. Найбільше страждають коали та кенгуру. Проте тваринам допомагають небайдужі автралійці, які забирають їх у свої домівки або відвозять у спеціалізовані лікарні.
Найлегше тваринам сховатися від вогню у містах, де живуть люди. Самі жителі теж з розумінням ставляться до них і допомагають їм.
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У мережі оприлюднили відео, на якому видно десятки кенгуру. Вони втекли від вогню до помешкань австралійців і тепер живуть на газонах.
Також австралійці намагаються врятувати якомога більше коал. Дехто з них навіть шукає поранених тваринок у згорілих евкаліптових лісах. Тоді коал відвозять до спеціальних реабілітаційних центрів, де їх лікують від опіків.
Австралієць Патрік Бойл рятує коал зі згорілих лісів
Дехто з людей забирає коал додому. У мережі показали миле відео, на якому ці маленькі тварини влаштували собі "житло" у салоні автомобіля.
Також люди рятують дитинчат кергуру, коал та птахів. Малят загорнули у ковдри і тримаю в будинках.
Головне про пожежі в Австралії:
- Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них досі не підконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання.
- Жертвами вогні стали щонайменше 25 осіб.
- Австралійське відділення Всесвітнього фонду дикої природи допускає, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання". Крім того, десятиліття підуть на відновлення згорілих лісів, вважають екологи.
- Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки. Зокрема, метеослужба Чилі зафіксувала його над Чилі та Аргентиною.
- Суха і спекотна погода в Австралії пануватиме й надалі. Місцева влада анонсувала нову хвилю пожеж і оголосила евакуацію на південному сході країни.