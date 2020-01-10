В Австралії тварини втікають від лісових пожеж і живуть поруч з людьми: зворушливі відео

Масштабні пожежі в Австралії продовжують нищити ліси та тварин, які там живуть. Найбільше страждають коали та кенгуру. Проте тваринам допомагають небайдужі автралійці, які забирають їх у свої домівки або відвозять у спеціалізовані лікарні.

Найлегше тваринам сховатися від вогню у містах, де живуть люди. Самі жителі теж з розумінням ставляться до них і допомагають їм.

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У мережі оприлюднили відео, на якому видно десятки кенгуру. Вони втекли від вогню до помешкань австралійців і тепер живуть на газонах.

Також австралійці намагаються врятувати якомога більше коал. Дехто з них навіть шукає поранених тваринок у згорілих евкаліптових лісах. Тоді коал відвозять до спеціальних реабілітаційних центрів, де їх лікують від опіків.



Австралієць Патрік Бойл рятує коал зі згорілих лісів

Дехто з людей забирає коал додому. У мережі показали миле відео, на якому ці маленькі тварини влаштували собі "житло" у салоні автомобіля.

Також люди рятують дитинчат кергуру, коал та птахів. Малят загорнули у ковдри і тримаю в будинках.

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