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      В Австралії тварини втікають від лісових пожеж і живуть поруч з людьми: зворушливі відео

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      В Австралії тварини рятуються від пожеж у будинках людей / Ілюстративне фото

      Масштабні пожежі в Австралії продовжують нищити ліси та тварин, які там живуть. Найбільше страждають коали та кенгуру. Проте тваринам допомагають небайдужі автралійці, які забирають їх у свої домівки або відвозять у спеціалізовані лікарні.

      Найлегше тваринам сховатися від вогню у містах, де живуть люди. Самі жителі теж з розумінням ставляться до них і допомагають їм.

      Важливо: Пожежі в Австралії знищують цілі міста, під загрозою понад мільярд тварин: моторошні фото

      У мережі оприлюднили відео, на якому видно десятки кенгуру. Вони втекли від вогню до помешкань австралійців і тепер живуть на газонах.

       

      Також австралійці намагаються врятувати якомога більше коал. Дехто з них навіть шукає поранених тваринок у згорілих евкаліптових лісах. Тоді коал відвозять до спеціальних реабілітаційних центрів, де їх лікують від опіків. 


      Австралієць Патрік Бойл рятує коал зі згорілих лісів

      Дехто з людей забирає коал додому. У мережі показали миле відео, на якому ці маленькі тварини влаштували собі "житло" у салоні автомобіля.

       

      Також люди рятують дитинчат кергуру, коал та птахів. Малят загорнули у ковдри і тримаю в будинках.

       

      Головне про пожежі в Австралії

      • Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них досі не підконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання.
      • Жертвами вогні стали щонайменше 25 осіб.
      • Австралійське відділення Всесвітнього фонду дикої природи допускає, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання". Крім того, десятиліття підуть на відновлення згорілих лісів, вважають екологи.
      • Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки. Зокрема, метеослужба Чилі зафіксувала його над Чилі та Аргентиною.
      • Суха і спекотна погода в Австралії пануватиме й надалі. Місцева влада анонсувала нову хвилю пожеж і оголосила евакуацію на південному сході країни.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Пожежі в Австралії Пожежа Австралія Світ тварин Надзвичайні ситуації
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