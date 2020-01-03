Потужні лісові пожежі в Австралії знищують цілі міста: моторошні фото

Нищівні лісові пожежі в Австралії вирують вже понад 2 місяці. Вогонь забрав життя 19 людей, ще десятки вважаються зниклими безвісти. Пожежі також зруйнували сотні будинків та навіть цілі міста.

Як лісові пожежі виглядають з космосу

Лісові пожежі настільки потужні, що їх видно навіть з супутника. Світлину, на якій видно не лише самі пожежі, але й величезний шлейф диму, опублікував супутник метеорологічного агентства Японії Himawari-8, повідомили у Business Insider.

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Супутник розташований на орбіті Землі на висоті у 35 тисяч кілометрів у районі Австралії. Він здатен робити світлини кожні 10 хвилин у режимі реального часу.

Подивитися світлини, що робить Himawari-8, можна тут.



Фото лісових пожеж в Австралії



Лісові пожежі настільки потужні, що їх видно навіть з супутника

Що відбувається в Австралії

Цього тижня пожежі знищили щонайменше 381 будинок у Новому Південному Уельсі та 43 – у Вікторії. Станом на ніч, 22 грудня, у Новому Південному Уельсі горіло 98 пожеж, зараз же їх понад 200.



Пожежі в Австралії



Нищівні лісові пожежі в Австралії вирують вже понад 2 місяці

На боротьбу зі стихією направили понад тисячу рятувальників. Проте, їм не вдається загасити вогонь, що швидко поширюється лісами.



Пожежу гасить Boeing 737



Понад тисячу рятувальників борються з пожежами



Останні кілька днів в Австралії спостерігається загострення пожеж через сильний вітер



Зруйновані від стихії будинки рахують сотнями

Чим небезпечні лісові пожежі

Через задимлення вміст небезпечних для здоров'я речовин у столиці країни Канберрі перевищив гранично допустиму концентрацію більше ніж у 20 разів. Синоптики прогнозують посилення спеки, яка триватиме ще три тижні.



Вміст небезпечних для здоров'я речовин перевищив гранично допустиму концентрацію

Днями у штаті Вікторія на узбережжі океану заблоковані 4 тисячі місцевих жителів та туристів. Вони фактично потрапили у пастку та перебувають між вогнем і океаном. Їх мають рятувати військові кораблі.

Стихія знищує будинки та навіть цілі міста. Неподалік Сіднея вогонь винищив понад мільйон гектарів землі. Пожежі майже нічого не лишили від містечка Балморал, що за 100 кілометрів від Сіднея.

Наслідки пожежі в Австралії

Важливим є те, що вогонь знищує унікальну флору та фауну регіону.



Від пожеж страждають тварини, що не можуть врятуватися самостійно

Раніше в Австралії жінка, ризикуючи власним життям, врятувала з лісової пожежі коалу. Вона, не задумуючись, зняла з себе сорочку, загорнула у неї маленьку тварину та віднесла у безпечне місце. Однак згодом тварина померла. За інформацією глави Австралійського фонду, в пожежах загинула понад тисяча коал.

Більше про те, як виглядають врятовані коали – читайте тут.