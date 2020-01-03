Мощные лесные пожары в Австралии уничтожают целые города: жуткие фото

Сокрушительные лесные пожары в Австралии бушуют уже более 2 месяцев. Огонь унес жизни 19 человек, еще десятки считаются пропавшими без вести. Пожары также разрушили сотни домов и даже целые города.

Как лесные пожары выглядят из космоса

Лесные пожары настолько мощные, что их видно даже со спутника. Фотографию, на которой видно не только сами пожары, но и огромный шлейф дыма, опубликовал спутник метеорологического агентства Японии Himawari-8, сообщили в Business Insider.

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Спутник находится на орбите Земли на высоте в 35 тысяч километров в районе Австралии. Он способен делать фотографии каждые 10 минут в режиме реального времени.

Посмотреть фотографии, что делает Himawari-8, можно здесь.



Фото лесных пожаров в Австралии



Лесные пожары настолько мощные, что их видно даже со спутника

Что происходит в Австралии

На этой неделе пожары уничтожили по меньшей мере 381 дом в Новом Южном Уэльсе и 43 – в Виктории. По состоянию на ночь, 22 декабря, в Новом Южном Уэльсе горело 98 пожаров, сейчас их более 200.



Пожары в Австралии



Сокрушительные лесные пожары в Австралии бушуют уже более 2 месяцев

На борьбу со стихией направили более тысячи спасателей. Тем не менее, им не удается потушить огонь, быстро распространяющийся по лесам.



Пожар тушит Boeing 737



Более тысячи спасателей борются с пожарами



Последние несколько дней в Австралии наблюдается обострение пожаров из-за сильного ветра



Разрушенные от стихии дома считают сотнями

Чем опасны лесные пожары

Из-за задымления содержание опасных для здоровья веществ в столице страны Канберре превысил предельно допустимую концентрацию более чем в 20 раз. Синоптики прогнозируют усиление жары, которая продлится еще три недели.



Содержание опасных для здоровья веществ превысило предельно допустимую концентрацию

На днях в штате Виктория на побережье океана были заблокированы 4 тысячи местных жителей и туристов. Они фактически попали в ловушку и находятся между огнем и океаном. Их должны спасать военные корабли.

Стихия уничтожает дома и даже целые города. Неподалеку Сиднея огонь истребил более миллиона гектаров земли. Пожары почти ничего не оставили от городка Балморал, что в 100 километрах от Сиднея.



Последствия пожара в Австралии Последствия пожара в Австралии

Важно то, что огонь уничтожает уникальную флору и фауну региона.



От пожаров страдают животные, которые не могут спастись самостоятельно

Ранее в Австралии женщина, рискуя собственной жизнью, спасла из лесного пожара коалу. Она, не задумываясь, сняла с себя рубашку, завернула в нее маленькое животное и отнесла в безопасное место. Однако впоследствии животное умерло. По информации главы Австралийского фонда, в пожарах погибли более тысячи коал.

Больше о том, как выглядят спасенные коалы – читайте здесь.