Нищівні пожежі в Австралії: кількість жертв у новорічну ніч різко зросла

Лише за останню добу в Австралії через масштабні лісові пожежі загинули щонайменше 7 людей. Так, кількість жертв збільшилась до 19 осіб.

Пожежі в Австралії вирують уже 2 місяці та нищать не лише рідкісну флору та фауну, а й людські помешкання та цілі міста. Найгірша ситуація у штатах Вікторія і Новий Південний Уельс. Саме в останньому з 31 грудня на 1 січня загинули люди. Про жертв інформує CNN.

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Серед загиблих – 63-річний чоловік та його 29-річний син, які залишилися захищати свій будинок від полум’я у сільському селищі Кобарго.

У штаті Вікторія тим часом на узбережжі океану заблоковані 4 000 місцевих жителів та туристів. Вони фактично потрапили у пастку та перебувають між вогнем і океаном. Їх мають рятувати військові кораблі.

Пожежі в Австралії: відео

Важливо! Останні кілька днів в Австралії спостерігається загострення пожеж через сильний вітер. За попередню добу кількість пожеж збільшилась на 200 нових осередків через посушливу погоду, вітер та блискавки.

Що відомо про лісові пожежі в Австралії?Лісові пожежі вирують на східному узбережжі Австралії понад 2 місяці. Вогонь забрав життя 19 людей, ще 5 вважаються зниклими безвісти. Пожежі також зруйнували сотні будинків.



На боротьбу зі стихією направили понад тисячу рятувальників. Проте, їм не вдається загасити вогонь, що швидко поширюється лісами. Через пожежі в Австралії оголосили надзвичайний стан.