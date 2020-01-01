Разрушительные пожары в Австралии: число жертв в новогоднюю ночь резко возросло

Только за последние сутки в Австралии из-за масштабных лесных пожаров погибли по меньшей мере 7 человек. Так, количество жертв увеличилось до 19 человек.

Пожары в Австралии бушуют уже 2 месяца и уничтожают не только редкую флору и фауну, но и человеческие жилища и целые города. Наихудшая ситуация в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс. Именно в последнем с 31 декабря на 1 января погибли люди. О жертвах информирует CNN.

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Среди погибших – 63-летний мужчина и его 29-летний сын, которые остались защищать свой дом от пламени в сельском поселке Кобарго.

В штате Виктория тем временем на побережье океана заблокированы 4 000 местных жителей и туристов. Они фактически попали в ловушку и находятся между огнем и океаном. Их должны спасать военные корабли.

Пожары в Австралии: видео

Важно! Последние несколько дней в Австралии наблюдается обострение пожаров из-за сильного ветра. За предыдущие сутки количество пожаров увеличилось на 200 новых очагов из-за засушливой погоды, ветра и молний.

Что известно о лесных пожарах в Австралии?

Лесные пожары бушуют на восточном побережье Австралии более 2 месяцев. Огонь унес жизни 19 человек, еще 5 считаются пропавшими без вести. Пожары также разрушили сотни домов.



На борьбу со стихией направили более тысячи спасателей. Тем не менее, им не удается потушить огонь, быстро распространяющийся по лесам. Из-за пожаров в Австралии объявили чрезвычайное положение.