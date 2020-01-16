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      После разрушительных пожаров Австралию залило дождем: фото, видео

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      Австралию залило дождем / bbcweather

      Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября, десятки из них до сих пор неподконтрольны пожарным. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. К счастью, в засушливых районах Австралии прошли дожди.

      В некоторых районах Сиднея и Иллаварра уже объявили штормовое предупреждение, сообщает телеканал АВС.

      К теме: Леса восстанавливаются после пожара в Австралии: волшебные фото

      Дожди зальют Камден, Кэмпбелтаун и Пиктон, а затем переместятся в Сазерленд, Ливерпуль и Окдейл.

      дощ австралія
      После масштабных пожаров в Австралии выпал дождь​/ Фото: АВС

      дощ австралія
      В Австралии выпал дождь / Фото: АВС

      Заметим, что Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных пожаров.

      Австралию залило дождем: видео

       

       

       

      Что известно о пожарах в Австралии:

      • Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них до сих пор неподконтрольны пожарным. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение;
      • Погибли по меньшей мере 25 человек;
      • Эксперты допускают, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания".
      • Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки.
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Погода Стихийный бедствия Пожар Австралия
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