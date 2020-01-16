После разрушительных пожаров Австралию залило дождем: фото, видео
Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября, десятки из них до сих пор неподконтрольны пожарным. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. К счастью, в засушливых районах Австралии прошли дожди.
В некоторых районах Сиднея и Иллаварра уже объявили штормовое предупреждение, сообщает телеканал АВС.
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Дожди зальют Камден, Кэмпбелтаун и Пиктон, а затем переместятся в Сазерленд, Ливерпуль и Окдейл.
После масштабных пожаров в Австралии выпал дождь/ Фото: АВС
В Австралии выпал дождь / Фото: АВС
Заметим, что Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных пожаров.
Австралию залило дождем: видео
Что известно о пожарах в Австралии:
- Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них до сих пор неподконтрольны пожарным. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение;
- Погибли по меньшей мере 25 человек;
- Эксперты допускают, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания".
- Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки.
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