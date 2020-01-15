Леса восстанавливаются после пожара в Австралии: волшебные фото
Австралийские леса, пострадавшие после бурных пожаров, начинают восстанавливаться. Фотограф зафиксировал первые ростки.
Волшебные ростки зафиксировал фотограф Мюррей Лоу, сообщает Metro. Фотографии сделаны на территории национального парка Дхураг.
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Каждый шаг поднимал облако пепла с земли, когда мы шли среди стволов деревьев в полной тишине и покое. Ростки, которые нашли и сфотографировали, стали знаком обновления и возрождения лесов Австралии,
– рассказал Лоу.
Флора также начала восстанавливаться в Новом Южном Уэльсе и вокруг Кульнуры. Эксперты говорят, что многие виды растений в Австралии часто переживали пожары в течение десятков миллионов лет. Так что австралийская флора имеет эволюционную систему восстановления. Нужны только дожди и время.
В ближайшие дни метеорологи спрогнозировали сильные грозы над Австралией. Ученые опасаются, что ливни могут загрязнить запасы питьевой воды и вызвать паводки.
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Кратко о пожарах в Австралии:
- Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них до сих пор не подконтрольны огнеборцам. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение;
- Жертвами огни стали по меньшей мере 25 человек;
- Австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы допускает, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания". Кроме того, десятилетия уйдут на восстановление сгоревших лесов, считают экологи;
- Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки. В частности, метеослужба Чили зафиксировала его над Чили и Аргентиной;
- Сухая и жаркая погода в Австралии будет царить и дальше. Местные власти анонсировали новую волну пожаров и объявили эвакуацию на юго-востоке страны.