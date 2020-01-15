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      Леса восстанавливаются после пожара в Австралии: волшебные фото

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      Деревья в национальном парке пускают первые ростки / metro.co.uk

      Австралийские леса, пострадавшие после бурных пожаров, начинают восстанавливаться. Фотограф зафиксировал первые ростки.

      Волшебные ростки зафиксировал фотограф Мюррей Лоу, сообщает Metro. Фотографии сделаны на территории национального парка Дхураг.

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      Каждый шаг поднимал облако пепла с земли, когда мы шли среди стволов деревьев в полной тишине и покое. Ростки, которые нашли и сфотографировали, стали знаком обновления и возрождения лесов Австралии,
      – рассказал Лоу.

      Флора также начала восстанавливаться в Новом Южном Уэльсе и вокруг Кульнуры. Эксперты говорят, что многие виды растений в Австралии часто переживали пожары в течение десятков миллионов лет. Так что австралийская флора имеет эволюционную систему восстановления. Нужны только дожди и время.

      В ближайшие дни метеорологи спрогнозировали сильные грозы над Австралией. Ученые опасаются, что ливни могут загрязнить запасы питьевой воды и вызвать паводки.

      Как на австралийских деревьях прорастают первые ростки: смотрите очаровательные фото

       

      Кратко о пожарах в Австралии:

      • Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них до сих пор не подконтрольны огнеборцам. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение;
      • Жертвами огни стали по меньшей мере 25 человек;
      • Австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы допускает, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания". Кроме того, десятилетия уйдут на восстановление сгоревших лесов, считают экологи;
      • Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки. В частности, метеослужба Чили зафиксировала его над Чили и Аргентиной;
      • Сухая и жаркая погода в Австралии будет царить и дальше. Местные власти анонсировали новую волну пожаров и объявили эвакуацию на юго-востоке страны.
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      1991
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Пожары в Австралии Фотоновости Австралия
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