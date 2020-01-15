Леса восстанавливаются после пожара в Австралии: волшебные фото

Австралийские леса, пострадавшие после бурных пожаров, начинают восстанавливаться. Фотограф зафиксировал первые ростки.

Волшебные ростки зафиксировал фотограф Мюррей Лоу, сообщает Metro. Фотографии сделаны на территории национального парка Дхураг.

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Каждый шаг поднимал облако пепла с земли, когда мы шли среди стволов деревьев в полной тишине и покое. Ростки, которые нашли и сфотографировали, стали знаком обновления и возрождения лесов Австралии,

– рассказал Лоу.

Флора также начала восстанавливаться в Новом Южном Уэльсе и вокруг Кульнуры. Эксперты говорят, что многие виды растений в Австралии часто переживали пожары в течение десятков миллионов лет. Так что австралийская флора имеет эволюционную систему восстановления. Нужны только дожди и время.

В ближайшие дни метеорологи спрогнозировали сильные грозы над Австралией. Ученые опасаются, что ливни могут загрязнить запасы питьевой воды и вызвать паводки.

Как на австралийских деревьях прорастают первые ростки: смотрите очаровательные фото

Кратко о пожарах в Австралии: