Ліси відновлюються після пожежі в Австралії: чарівні фото

Австралійські ліси, які постраждали після бурхливих пожеж, починають відновлюватися. Фотограф зафіксував перші паростки.

Чарівні паростки зафіксував фотограф Мюррей Лоу, повідомляє Metro. Світлини зроблені на території національного парку Дхураг.

Цікаво також: В Австралії тварини втікають від лісових пожеж і живуть поруч з людьми: зворушливі відео

Кожен крок здіймав хмару попелу із землі, коли ми йшли поміж стовбурів дерев у повній тиші й спокої. Паростки, які знайшли і сфотографували, стали знаком оновлення і відродження лісів Австралії,

– розповів Лоу.

Флора також почала відновлюватися у Новому Південному Уельсі та навколо Кульнури. Експерти кажуть, що багато видів рослин в Австралії часто переживали пожежі протягом десятків мільйонів років. Отож австралійська флора має еволюційну систему відновлення. Потрібні лише дощі та час.

Найближчими днями метеорологи спрогнозували сильні грози над Австралією. Науковці побоюються, що зливи можуть забруднити запаси питної води й спричинити паводки.

Як на австралійських деревах проростають перші паростки: дивіться чарівні фото

Стисло про пожежі в Австралії: