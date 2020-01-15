Ліси відновлюються після пожежі в Австралії: чарівні фото
Австралійські ліси, які постраждали після бурхливих пожеж, починають відновлюватися. Фотограф зафіксував перші паростки.
Чарівні паростки зафіксував фотограф Мюррей Лоу, повідомляє Metro. Світлини зроблені на території національного парку Дхураг.
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Кожен крок здіймав хмару попелу із землі, коли ми йшли поміж стовбурів дерев у повній тиші й спокої. Паростки, які знайшли і сфотографували, стали знаком оновлення і відродження лісів Австралії,
– розповів Лоу.
Флора також почала відновлюватися у Новому Південному Уельсі та навколо Кульнури. Експерти кажуть, що багато видів рослин в Австралії часто переживали пожежі протягом десятків мільйонів років. Отож австралійська флора має еволюційну систему відновлення. Потрібні лише дощі та час.
Найближчими днями метеорологи спрогнозували сильні грози над Австралією. Науковці побоюються, що зливи можуть забруднити запаси питної води й спричинити паводки.
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Стисло про пожежі в Австралії:
- Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них досі не підконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання;
- Жертвами вогні стали щонайменше 25 осіб;
- Австралійське відділення Всесвітнього фонду дикої природи допускає, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання". Крім того, десятиліття підуть на відновлення згорілих лісів, вважають екологи;
- Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки. Зокрема, метеослужба Чилі зафіксувала його над Чилі та Аргентиною;
- Суха і спекотна погода в Австралії пануватиме й надалі. Місцева влада анонсувала нову хвилю пожеж і оголосила евакуацію на південному сході країни.