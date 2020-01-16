Після руйнівних пожеж Австралію залило дощем: фото, відео
Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня, десятки з них досі непідконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. На щастя, у засушливих районах Австралії пройшли дощі.
У деяких районах Сіднея та Іллаварра вже оголосили штормове попередження, повідомляє телеканал АВС.
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Дощі залиють Камден, Кемпбелтаун і Піктон, а потім перемістяться в Сазерленд, Ліверпуль і Окдейл.
Після масштабних пожеж в Австралії випав дощ/ Фото: АВС
В Австралії випав дощ/ Фото: АВС
Зауважимо, що Австралії буде потрібно 100 років для відновлення після масштабних пожеж.
Австралію залило дощем: відео
Що відомо про пожежі в Австралії:
- Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них досі непідконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання;
- Загинули щонайменше 25 осіб;
- Експерти допускають, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання".
- Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки.