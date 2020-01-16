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      Після руйнівних пожеж Австралію залило дощем: фото, відео

      959 Читать новость на русском
      Австралію залило дощем / bbcweather

      Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня, десятки з них досі непідконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. На щастя, у засушливих районах Австралії пройшли дощі.

      У деяких районах Сіднея та Іллаварра вже оголосили штормове попередження, повідомляє телеканал АВС.

      До теми: Ліси відновлюються після пожежі в Австралії: чарівні фото

      Дощі залиють Камден, Кемпбелтаун і Піктон, а потім перемістяться в Сазерленд, Ліверпуль і Окдейл.

      дощ австралія
      Після масштабних пожеж в Австралії випав дощ/ Фото: АВС

      дощ австралія
      В Австралії випав дощ/ Фото: АВС

      Зауважимо, що Австралії буде потрібно 100 років для відновлення після масштабних пожеж.

      Австралію залило дощем: відео

       

       

       

      Що відомо про пожежі в Австралії:

      • Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них досі непідконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання;
      • Загинули щонайменше 25 осіб;
      • Експерти допускають, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання".
      • Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки.
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Стихійні лиха Пожежа Погода Австралія
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