Пострадавшим в Австралии животным организовали воздушную доставку овощей: фото и видео

Австралийская национальная служба парков и дикой природы доставила еду для животных, пострадавших от крупных лесных пожаров. Овощи получили животные, которые живут в труднодоступных местах.

Акция получила название "Операция скалистого кенгуру", об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс Мэтт Кин на своей твиттер-странице.

Смотрите также: В Австралии животные бегут от лесных пожаров и живут рядом с людьми: трогательные видео

Именно этот штат больше всего пострадал от пожаров. Операцию назвали в честь животных, которые первыми получили доставку продовольствия.



Животные в Австралии получили еду/ Источник: environment.nsw.gov.au

Австралийские службы сбрасывали продукты прямо с воздуха. Для того, чтобы накормить животных, на вертолеты погрузили тысячи килограммов овощей, в основном морковь и батат.

Доставка еды животным в Австралии/ Фото Office of Environment and Heritage и соцсети

Thousands of kilograms of carrots and sweet potato are being delivered to endangered Brush-tailed Rock-wallabies in fire affected areas as the NSW Government steps in to help. #9News pic.twitter.com/Vw3SnMUejL — Nine News Sydney (@9NewsSyd) January 12, 2020

#drought took their water and #bushfire took their food so our team, based ⁦@UniNewEngland⁩ have been providing both to some key #rockwallaby colonies (with permission) for nearly 2 months now. Listen to the happy chomping! pic.twitter.com/bfHkyWPCZj — Guy Ballard (@DingoResearch) January 8, 2020

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них до сих пор не подконтрольны огнеборцам. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение.

Жертвами огня стали по меньшей мере 28 человек.

Австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы допускает, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания". Кроме того, десятилетия уйдут на восстановление сгоревших лесов, считают экологи.