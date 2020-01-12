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      Пострадавшим в Австралии животным организовали воздушную доставку овощей: фото и видео

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      В Австралии с воздуха сбросили тысячи килограммов овощей, чтобы накормить пострадавших от пожаров животных / Office of Environment and Heritage

      Австралийская национальная служба парков и дикой природы доставила еду для животных, пострадавших от крупных лесных пожаров. Овощи получили животные, которые живут в труднодоступных местах.

      Акция получила название "Операция скалистого кенгуру", об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс Мэтт Кин на своей твиттер-странице.

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      Именно этот штат больше всего пострадал от пожаров. Операцию назвали в честь животных, которые первыми получили доставку продовольствия.


      Животные в Австралии получили еду/ Источник: environment.nsw.gov.au

      Австралийские службы сбрасывали продукты прямо с воздуха. Для того, чтобы накормить животных, на вертолеты погрузили тысячи килограммов овощей, в основном морковь и батат.

      Доставка еды животным в Австралии/ Фото Office of Environment and Heritage и соцсети

       

      Пожары в Австралии: основное

      • Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них до сих пор не подконтрольны огнеборцам. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение.
      • Жертвами огня стали по меньшей мере 28 человек.

      Австралийское отделение Всемирного фонда дикой природы допускает, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания". Кроме того, десятилетия уйдут на восстановление сгоревших лесов, считают экологи.

      • Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки. В частности, метеослужба Чили зафиксировала его над Чили и Аргентиной.
      • Сухая и жаркая погода в Австралии будет царить и дальше. Местные власти анонсировали новую волну пожаров и объявили эвакуацию на юго-востоке страны.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Мир животных Австралия Пожары в Австралии Новости политики
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