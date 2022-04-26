Это позволяло, типа, держать всех в тонусе, когда никто не понимал мотивацию действий РФ. А также навязывать инициативу - втягивая остальных в свою разрушительную повестку с непонятными действиями.

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Если Запад апеллировал к международным правилам и ценностям, то Россия не гнушалась никаких способов и методов.

Роль Сирии и ОРДЛО

Сейчас – предельно понятна логика и мотивация деструктивного поведения России. Сирию, например, они использовали как полигон для подготовки войны с Украиной. А ОРДЛО – как территорию подготовки для репрессий в России.

Весь ужас, который был там, теперь переносится на всю России. Но тренировались они там не только в репрессиях. Но и в моделировании экономической системы под санкциями. Тестировали, могут ли люди выживать в аду. Могут, оказывается.

Доигрались

Но все дело в том, что принцип бумеранга никто не отменял. Не исключаю, что с Россией начнут играть ее же методами непрогнозированных действий. И переиграют, в итоге.

Один из таких методов – перенесение игры/действий на поле противника. Собственно, во Вторую Мировую войну была ситуация, когда срочно нужен был второй фронт.

Если безумие в России будет нарастать, и ситуация станет критичной, вполне возможно, что возникнет тема "второго фронта" для Росиии. Хотели войны? Получат.

Почему Россия исторически ворует все украинское: объяснение доктора наук – смотрите видео: