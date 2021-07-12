Этого удалось достичь благодаря длительным, почти годовым переговорам Национального антарктического научного центра с постоянным комитетом SCAR по географической информации Антарктики.

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KyivNotKiev теперь и в Антарктике

Теперь во всех публикациях можно абсолютно корректно и правомерно употреблять название Kyiv Peninsula,

– говорится в сообщении.

В НАНЦ уточнили, что формально такое название действует еще с 7 сентября 2020 года – с даты первого официального запроса научного центра, хотя фактически изменения в реестре произошли только сейчас.

В частности, можно использовать Kyiv Peninsula для географической привязки в полевых работах, при подготовке публикаций, издательстве картографических материалов и прочее.

Учитывая слабое распространение до сих пор старого названия Kiеv Peninsula, у украинских ученых есть все шансы через свои публикации сделать Kyiv Peninsula доминирующим названием для дальнейшего употребления международным антарктическим сообществом.

Полуостров Киев в Антарктике: что о нем известно

Он расположен на западной стороне Земли Грейама. Назван в честь столицы Украины благодаря украинской антарктической станции "Академик Вернадский", расположенной неподалеку – на острове Галиндез.

Его новое название на английском языке добавили благодаря кампании #KyivNotKiev, или шире #CorrectUA, которую начало еще в 2018 году Министерство иностранных дел Украины. Сделали это, чтобы добиться передачи украинских географических названий латиницей ближе к их украинскому произношению, а не к российскому искажению.

Полуостров Киев расположен на западной стороне Земли Грейама: карта НАНЦ