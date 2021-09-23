Попадание в список олигархов фактически ограничивает им возможность пользоваться деньгами Украины, а также – учить детей и лечиться за рубежом. Об этом в эфире 24 канала отметил народный депутат от группы "Справедливость" Ярослав Юрчишин.

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"В конце концов, это хоть и небольшой, но полушаг в направлении борьбы с олигархами и ограничение их влияния в Украине", – отметил Юрчишин.

Частичная борьба с коррупцией

Ведь, как отметил нардеп, самым болезненным для олигархов являются их деньги. Это может стать тем механизмом, который сможет начать, по крайней мере, частично борьбу с коррупцией.

В то же время ограничение финансирования политических партий, участие в большой приватизации, потребность регистрировать контакты олигархов с политическими деятелями – это не тот результат, который бы хотело общество,

– отметил Юрчишин.

"Дилемма такая – сейчас или иметь синицу в руках, или бороться за журавля в небе. Можно и то, и то. Это и решила наша группа "Справедливость", – добавил нардеп.

Заметим! Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на принятие закона об олигархах, отметив, что это хороший сигнал.

Юрчишин прокомментировал закон об олигархах: смотрите видео

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