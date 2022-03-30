Также в Генштабе указывают врагу на нарушение требований транспортировки боеприпасов. Ведь из-за этого они самовольно сдетонировали.

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Эта ситуация является примером типичного для российских военных массового использования устаревших опасных боеприпасов, в том числе и времен Второй мировой войны. Только вчера Генштаб ВСУ предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов. Их огромный склад Россия обустроила в районе Чернобыльской АЭС,

– говорят в ВСУ.

Там отмечают, что для врага будет лучше немедленно вывести свои войска из Чернобыльской зоны.

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