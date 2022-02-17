Аргументы захватчика

Эти угрозы РФ обоснованы тем, что они видят якобы расширение на Восток Альянса, что для них якобы представляет угрозу. Если говорить о расширении НАТО на Восток, то две страны, которые могут стать частью НАТО – Украина и Молдова.

НАТО показало зубы Москве на подступах к Украине

С таким расчетом и выходит Путин, поскольку у Молдовы есть проблема с Приднестровьем, а у Украины – временно оккупированные территории частей Луганской и Донецкой областей. А также оккупированный остров Крым, который Российская Федерация, в отличие от ОРДЛО, условно и эфемерно признает собственной территорией, ссылаясь на незаконный "референдум". Его провели в 2014 году на территории, уже оккупированной российскими боевиками.

Обратите внимание! То есть сейчас Путин пытается апеллировать к статье 5 НАТО "О коллективной безопасности". В ней говорится, что нападение на одного из членов Альянса предусматривает защиту всеми странами, входящими в Североатлантический альянс.

На самом деле это одна из манипуляций, которую использовала Российская Федерация для того, чтобы так или иначе предотвратить вступление Украины в Альянс или замедлить этот процесс. В идеале для Кремля – чтобы НАТО вообще отказалось принимать нас в свой состав.

Россия заявила, что видит угрозу расширения НАТО на Восток / Фото Getty Images

Прецедент, пугающий Кремль

Проблема в том, что даже вступление Украины в НАТО может осуществляться с оккупированными территориями. Так как подобные прецеденты в истории были. Так было с принятием Германии, где была таковая территория, как социалистическое германское правительство (ГДР). На Западе она рассматривалась как оккупированная территория. Также есть такой исторический пример, как Греция и Турция. Между ними до сих пор много территориальных споров и претензий. Среди них они обвиняют друг друга в оккупации определенных островов и территорий.

Это не более чем еще один элемент в ряде угроз, которые сейчас российская Федерация использует в отношении НАТО в контексте, чтобы Североатлантический альянс пошел на уступки в ее требованиях. Еще один элемент, которым русская пропаганда в лице руководителя страны пытается манипулировать в пределах своих геополитических амбиций.

Но, как мы видим, они приносят сегодня России не столько пользы, сколько наоборот играет против них.

Важно! Мы видим, что НАТО только усиливает позиции у границ с Россией, которая лязгает оружием, как страны Альянса помогают Украине в вопросах обороноспособности на фоне возможной нарастающей угрозы вторжения. Также мы можем видеть политическую и финансовую поддержку Украины, чего Россия не ожидала.

Интересно Удастся ли Путину запугать НАТО

Оптимальный вариант возвращения оккупированных территорий – это, несомненно, дипломатический путь. Российская Федерация пытается нагнетать атмосферу вокруг вопросов оккупированных территорий.

В общем, к этому сейчас и пытается апеллировать Москва: если Украину примут в НАТО, то обязательно, мол, начнется какое-то большое сражение за Крым. Это лишь один из элементов информационной психологической спецоперации, пропаганды, которая якобы должна иметь, прежде всего, какой-то психологический эффект. На самом деле она так же ничтожна, как и многие другие, которые использовала Россия против Украины в контексте вступления нашей страны в Альянс.

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