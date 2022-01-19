Общая сумма финансовой поддержки студентов от группы компаний составила 1,6 млн грн.

Многие профессии в промышленности востребованы, а стипендиальная программа "Метинвеста" помогает их развивать и повышать спрос на них. Уже сейчас в Мариуполе есть четыре заведения-партнеры компании: высшее металлургическое профессиональное училище, центр профессионально-технического образования, профессиональный лицей автотранспорта и Политехнический профессиональный колледж ПГТУ.

От "Метинвеста" студенты-участники программы на первом курсе получают дополнительную стипендию в размере 700 грн/месяц, далее ее размер может достигать 1200 грн. Кроме этого, учащиеся получают возможность пройти практику на предприятиях компании. Такое сотрудничество бизнеса и профессионально-технического образования мотивирует молодежь осваивать востребованные профессии и строить карьеру.

"Группа компаний постоянно инвестирует в развитие молодых специалистов. Молодежь, которая стремится развивать свои профессиональные навыки, всегда уверенно идет по карьерной лестнице, добиваясь новых высот", – отметил директор по персоналу и администрации металлургического комбината "Азовсталь" (входит в "Метинвест") Иван Голтвенко.

Он пояснил, что выбор технических профессий в первую очередь дает реальную возможность построить карьеру на предприятиях "Метинвеста".