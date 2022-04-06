Об этом рассказал заместитель городского головы Изюма Максим Стрельник. Он отметил, что теперь задержанный дает показания правоохранительным органам Украины.

Читайте также Корректировали обстрелы по гражданским: в Мариуполе рассказали о преступлениях депутатов из ОПЗЖ

Коллаборанта ждет суровое наказание

Максим Стрельник добавил, что военнослужащие специальных операций ВСУ передают "привет" другим государственным предателям Украины. Им рекомендуют сдаться добровольно.

Мы, украинцы, изюмчане никогда не забудем и не простим никого, кто причастен к военным преступлениям против нашей страны и нашего города. Мы из-под земли достанем каждого врага и предателя,

– подчеркнул он.

Заммэра подчеркнул, что коллаборанты всегда будут целью и мишенью не только спецназовцев. За ними будет охотиться каждый гражданин. А все потому, что каждый причастный к зверствам, которые сейчас совершает российская армия, должен быть наказан.

Если вы обнаружили коллаборанта – обращайтесь в правоохранительные органы. Во-первых, он может быть опасен. Во-вторых, действовать не один. В-третьих, его должны наказать за преступление, которое он совершил во время военного положения.

Достойно внимания – Россияне признались, что убили украинцев в гражданской одежде – смотрите видео: