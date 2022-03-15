Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества. Из-за рубежа в иностранной валюте поступило почти 3,4 миллиарда гривен.

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Национальный банк уже перечислил на нужды военных почти 11,7 миллиарда гривен. Сейчас остаток средств на спецсчете составляет около 67,6 миллиона гривен.

Между тем на счет Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, поступило 260,75 миллиона гривен. Более 128 миллионов гривен в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Получателем и распорядителем средств является Министерство социальной политики Украины. Сейчас остаток средств на счету ведомства составляет 260,75 миллиона гривен.

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