Программа помощи предусмотрена для временно проживающих в Лодзе и Быдгоще. Денежные средства не смогут получить те беженцы, которым раньше оказывала помощь другая гуманитарная организация.

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Кто может подать заявку

семья хотя бы с одним ребенком в возрасте до 18 лет или с пожилым человеком старше 50 лет;

семья, состоящая исключительно из лиц от 50 лет;

семья с двумя иждивенцами, младше 18 или старше 50 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями.

Какой размер помощи

Поддержка предусматривает финансовую помощь в размере 710 злотых (около 4 500 гривен ) на заявителя и 610 злотых (примерно 3 800 гривен) на каждого следующего члена семьи. Максимально – 5 человек).

Как зарегистрироваться

Для участия следует зарегистрироваться через специальное приложение, которое можно загрузить в Google Play или AppStore.

Деньги будут поступать в течение 4 месяцев с помощью кода MoneyGram. Для этого нужно будет посетить одно из отделений компании. Детальнее читайте по ссылке.

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