За три месяца работы стоимость пособия пересекла отметку в 620 миллионов гривен (21,2 миллиона долларов), передает 24 канал.

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После полномасштабного вторжения России в Украину " Фонд Течение " сместил фокус по медицине и образованию на гуманитарную помощь. Сосредоточились на больших объемах и непосредственном сотрудничестве с производителями, чтобы максимально эффективно использовать каждую гривну.

Всю помощь разделили на 9 категорий: бронированная защита ($7,09 млн), смарт-оптика ($5,24 млн), тактическая одежда и снаряжение ($4,33 млн), беспилотники Fly Eye ($2,33 млн), тактические аптечки ( $1,54 млн), связь ($332 тыс.), дроны для разведки ($236 тыс.), генераторы ($149 тыс.) и защищенные ноутбуки ($9 тыс.). Кроме этого, в сотрудничестве с киевской кейтеринговой компанией "Фонд Течение" профинансировала обеды ($14 тыс.) для переселенцев из временно оккупированных регионов Киевщины, пациентов столичных больниц и терроборонцев.

Обязанность бизнеса сегодня – работать, искать возможности для новых проектов и поддерживать Украину. Это то, что мы стараемся делать в TECHIIA, и благодаря команде и партнерам нам это удается,

– комментировал Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и соучредитель "Фундации Течія".

"Фонд Течение" покупает и доставляет гуманитарную помощь за средства соучредителей холдинга TECHIIA Олега Крота и Юрия Лазебникова, а также за полученные донаты от компаний и физических лиц. Сделать пожертвование можно по ссылке . Все средства будут направлены исключительно на пособие, организация не удерживает процентов по переводам.

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