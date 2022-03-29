О ситуации с сотрудничеством с НАТО рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

По его словам, Украина год за годом предпринимала шаги по вступлению в НАТО.

"У нас в обществе есть дискуссия. Она вызвана довольно длинным путем, который мы прошли вместе с НАТО. Путь с 2008 года, когда мы получили обещание, что мы можем вступить в НАТО. За это время мы достаточно сильно интегрировались. Стандарты НАТО, в первую очередь по реформе армии. Мы никогда не отказывались. И в Конституцию были внесены соответствующие изменения", – рассказал Корниенко.

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Однако теперь у украинцев есть определенные ожидания от НАТО.

Когда мы оказались в сложной ситуации, мы видим, что помощь НАТО не всегда та, которую ожидает украинский народ. Поэтому здесь у людей возникают вопросы. Это дискуссия, которая ведется уже месяц с начала войны. И когда мы всем народом, всеми голосами просили закрыть небо. Продолжаем просить дать средства для закрытия неба, если НАТО не хочет это делать само и не хочет втягиваться в более сложные ситуации с Россией,

– заявил Корниенко.

Именно о "закрытом небе" чаще всего просят у НАТО украинцы. Это означает, что все вражеские самолеты и ракеты над Украиной в небе будут сбиваться, в том числе силами НАТО. Но в Альянсе пока не готовы пойти на такой шаг. Там видят, что в таком случае они станут участниками войны, поддавшись угрозам Кремля.

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