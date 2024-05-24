Об этом заявил госсекретарь. Энтони Блинкен подчеркнул, что США объявили новую помощь, чтобы поддержать храбрый украинский народ, который защищает свою страну от агрессии России.
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"Передадим эту новую помощь как можно скорее"
Чиновник отметил, что речь идет о 5 пакете помощи в сфере безопасности, который президент одобрил после подписания закона о финансировании дополнительных потребностей национальной безопасности в прошлом месяце, и 3 пакете, который выделяется по президентским полномочиям.
Помощь из предыдущих пакетов уже попала на передовую, и мы передадим эту новую помощь как можно скорее, чтобы украинские военные могли использовать ее для защиты своей территории и защиты украинского народа,
– подчеркнул Энтони Блинкен.
Также добавил, как ясно дал понять Джо Байден, Соединенные Штаты и международная коалиция, которую собрали, будут продолжать поддерживать Украину на защите ее свободы.
Что известно о новом пакете помощи от США
В пятницу, 24 мая, США объявили новый пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов. Он предусматривает предоставление:
- ракет для HIMARS;
- артиллерийских снарядов 155 и 105 калибров;
- минометных 60-миллиметровых снарядов;
- ракет трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковых систем Javelin и AT-4;
- высокоточных авиационных боеприпасов;
- стрелкового оружия и дополнительных патронов к нему;
- подрывных боеприпасов;
- противоброневых мин;
- тактических автомобилей для восстановления техники;
- шлемов, бронежилетов и средств химической, биологической, радиологической и ядерной защиты;
- запчастей для технического обслуживания и другого вспомогательного оборудования.