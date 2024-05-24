Об этом заявил госсекретарь. Энтони Блинкен подчеркнул, что США объявили новую помощь, чтобы поддержать храбрый украинский народ, который защищает свою страну от агрессии России.

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"Передадим эту новую помощь как можно скорее"

Чиновник отметил, что речь идет о 5 пакете помощи в сфере безопасности, который президент одобрил после подписания закона о финансировании дополнительных потребностей национальной безопасности в прошлом месяце, и 3 пакете, который выделяется по президентским полномочиям.

Помощь из предыдущих пакетов уже попала на передовую, и мы передадим эту новую помощь как можно скорее, чтобы украинские военные могли использовать ее для защиты своей территории и защиты украинского народа,

– подчеркнул Энтони Блинкен.

Также добавил, как ясно дал понять Джо Байден, Соединенные Штаты и международная коалиция, которую собрали, будут продолжать поддерживать Украину на защите ее свободы.

Что известно о новом пакете помощи от США

В пятницу, 24 мая, США объявили новый пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов. Он предусматривает предоставление: