Об этом заявил госсекретарь. Энтони Блинкен подчеркнул, что США объявили новую помощь, чтобы поддержать храбрый украинский народ, который защищает свою страну от агрессии России.

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"Передадим эту новую помощь как можно скорее"

Чиновник отметил, что речь идет о 5 пакете помощи в сфере безопасности, который президент одобрил после подписания закона о финансировании дополнительных потребностей национальной безопасности в прошлом месяце, и 3 пакете, который выделяется по президентским полномочиям.

Помощь из предыдущих пакетов уже попала на передовую, и мы передадим эту новую помощь как можно скорее, чтобы украинские военные могли использовать ее для защиты своей территории и защиты украинского народа,
– подчеркнул Энтони Блинкен.

Также добавил, как ясно дал понять Джо Байден, Соединенные Штаты и международная коалиция, которую собрали, будут продолжать поддерживать Украину на защите ее свободы.

Что известно о новом пакете помощи от США

В пятницу, 24 мая, США объявили новый пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов. Он предусматривает предоставление:

  • ракет для HIMARS;
  • артиллерийских снарядов 155 и 105 калибров;
  • минометных 60-миллиметровых снарядов;
  • ракет трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • противотанковых систем Javelin и AT-4;
  • высокоточных авиационных боеприпасов;
  • стрелкового оружия и дополнительных патронов к нему;
  • подрывных боеприпасов;
  • противоброневых мин;
  • тактических автомобилей для восстановления техники;
  • шлемов, бронежилетов и средств химической, биологической, радиологической и ядерной защиты;
  • запчастей для технического обслуживания и другого вспомогательного оборудования.