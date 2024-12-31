Об этом 24 Каналу заявил российский публицист из США Андрей Пионтковский, заметив, что внутри Республиканской партии и окружения Трампа есть определенное противостояние.

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Что придется учитывать Трампу

Публицист отметил, что позиция Трампа непредсказуема и ненадежна, поскольку среди республиканцев борются разные силы. И будущий президент США вынужден учитывать их, независимо от собственных предпочтений, потому что у него минимальное большинство в обеих палатах Конгресса.

Проукраинские республиканцы могут блокировать любое решение Трампа в каком-то другом вопросе,

– заявил Пионтковский.

Но они, заметил публицист, будут настаивать на своей позиции в украинском вопросе, заявляя, что иначе это будет предательство не только Украины, но и собственных интересов. Поэтому Трампу придется это учитывать.

Как Европа может обеспечить поддержку Украины

Пионтковский считает, что Европа не будет ждать результата конфронтации внутри Республиканской партии и окружения Трампа. Ведь прекращение помощи Украине со стороны США является большой угрозой для ее безопасности.

По его словам, Франция, Великобритания, Германия и Италия могут обеспечить очень серьезную военную поддержку Украины, прежде всего по авиации.

Не 20 – 30 самолетов, которые сейчас выделены Украине, а минимум 200 самолетов F-16, которые к тому же будут пилотироваться не только украинскими летчиками,

– сказал публицист.

По его мнению, это реальный путь поддержки Украины и гарантий ее безопасности.