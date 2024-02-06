По мнению президента Евросовета, каждый евро, что выделяли Украине – инвестиция в безопасность Европы. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала в Страсбурге.

Смотрите также 50 миллиардов евро для Украины: Европарламент и Совет ЕС согласовали новый механизм поддержки

Призыв к выделению денег Украине

Выступая во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге, президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что каждый евро, потраченный на поддержку Украины – это инвестиции в европейскую безопасность и процветание ЕС.

Также президент Евросовета призвал американских партнеров оказать поддержку Киеву.

Я хочу обратиться к представителям Палаты представителей Конгресса США с просьбой выделить 60 миллиардов долларов, необходимых для обеспечения финансовой стабильности Украины,

– сказал Шарль Мишель.

Когда Украина получит 50 миллиардов евро от ЕС

Евросоюз уже готовится к предоставлению 50 миллиардов евро на поддержку украинского бюджета. Украина должна получить эти деньги по программе Ukraine Facility.

Глава Еврокомиссии настаивает на том, что ЕС будет держать свое слово и продолжит поддерживать украинский бюджет, пока это будет нужно. По ее словам, выплаты планируют начать уже в марте.

Напомним, что помощь Ukraine Facility утвердили еще 1 февраля, а уже 5 числа достигнуто предварительные соглашения, относительно реализации программы восстановления украинской территории. Проект будет действовать с 2024 по 2027 год.

Конечный документ должен быть одобрен Европарламентом на пленарной сессии. Заседание планируется на 26 – 29 февраля.