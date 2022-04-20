Мариупольцы редко не слышат взрывы – они слышны почти постоянно. Настроение людей передать тяжело и иногда даже у военных складывается впечатление, что о них забыли. Но потом эти мысли исчезают.

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Также все понимают, что скоро в городе начнется мясорубка. По словам правоохранителя, в городе показалось много людей, включая морпехов. Но это сложная и болезненная тема.

С провизии сложно. Действительно сложно. Настроение людей... Блин, иногда бывает ощущение, что чуть-чуть на нас забили "болт". Оно приходит и уходит. Мы понимаем, что сейчас будет мясорубка. Кто хотел сдаться, тот уже сдался. Сдалось довольно много людей. И морская пехота среди них. Это отдельная тема. Об этом можно говорить долго и это очень болезненная тема,

– рассказал Вершинин.

Также Вершинин признался, что ему очень хочется, чтобы мир обратил больше внимания на Украину. То, что он видит, вызывает у него "легкое беспокойство". Он рад, что Украине дают оружие, но, по его мнению, нужно вмешиваться "глобальнее".

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