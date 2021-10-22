Инцидент произошел у дверей 5-го подъезда Верховной Рады. Нардеп отметила, что ей повезло, что засов упал боком, а не вертикально, ведь его вес – около 2 килограммов.

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Устинова поняла, что был сильный удар

Я сначала поняла, что сильный удар. Стало больно. За мной стоял коллега. Он сказал, чтобы я не боялась, ведь крови нет. Прошли 30 секунд и я понимаю, что по шее начинает течь кровь,

– вспомнила Устинова.

После травмы у политика поднялось давление

У нардепа поднялось давление. Медики оказали Устиновой помощь, сделав инъекции препаратов. Уже 23 октября политик идет на МРТ. Сейчас у пострадавшей – сонливость, которую она связывает с принятием лекарств.

Инцидент, скорее всего, был случайным

Устинова считает, что этот досадный инцидент был случайностью, однако причина у него есть – халатность работников. Если ей удастся получить денежную компенсацию, то она направит ее на благотворительность.

Смотрите видео с комментарием Устиновой / Видео PavlovskyNews



Обратите внимание! О случае с Александрой Устиновой сообщила ее коллега по объединению "Справедливость" Ольга Стефанишина в соцсетях. Она опубликовала фото травмы, которую получила нардеп.