Об этом в эфире программы WTF на 24 канале рассказал международный обозреватель и бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев. Однако санкции ЕС, вероятно, сильными не будут.

К теме ЕС отказал Меркель: в Европе не могут согласовать отношения с Россией

"Думаю, что какое-то расширение (санкций ЕС – 24 канал) будет, но думаю, что оно будет не таким значительным, как это хотелось бы видеть", – предположил Илья Пономарев.

Он объяснил, что практически санкции состоят из двух частей: запрета на въезд, конфискации активов и борьбы против экономической активности соответствующих лиц на территории США и Евросоюза. Визы не дают, эта часть санкций работает, однако с "отмыванием" денег на самом деле никто не борется.

Кто может стать мишенью санкций ЕС

По словам экс-депутата Госдумы, многим выгодно, чтобы люди сначала покупали активы на территории этих стран, а потом не могли туда попасть. Финансово они могут быть не заинтересованы в реальных расследованиях, это так называемый тормоз на пути к тому, чтобы все эти законы работали.

Думаю, что главное (цель санкций – 24 канал) – близкое окружение Путина, члены его правления. Любой человек, который укрепляет эту власть, работает на войну, Украины и России в частности, должен быть мишенью,

– отметил Илья Пономарев.

Полный выпуск программы WTF на 24 канале: смотрите видео

Расширение санкций ЕС: коротко