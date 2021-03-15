Опять заговорили о "нацистах": Россия считает Крымскую платформу нелегитимной
Россия заявила, что все попытки Киева вернуть себе контроль над Крымом являются якобы "нелегитимными". Их можно расценивать лишь как угрозу в сторону России.
Источник:МИД России
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти якобы "под прикрытием своих западных кураторов беззастенчиво попирают международное право".
Актуально Китай будет вести бизнес в оккупированном Крыму
Такую бурную реакцию Захаровой вызвали слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который рассказал о 3 китах деоккупации Крыма.
Украина якобы проводит "насильственную украинизацию", "поощряет неонацизм" и нарушает права "русскоязычных граждан".
Будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, в частности инициативу Крымская платформа, как недружественный по отношению к России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность,
– подчеркнула Захарова.
О каких "3 китах" говорил Кулеба
- Утверждение стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма;
- консолидация – объединение усилий партнеров Украины на базе "Крымской платформы";
- синергия – восстановление международного права и деоккупация Крыма.
Крымская платформа: последние новости
- Президент Владимир Зеленский поручил создать Организационный комитет по подготовке саммита Крымской платформы.
- Первый саммит вакцины запланирован на 23 августа 2021 года.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию немедленно вернуть Украине Крым. Он заявил, что захват Крыма – наглое отрицание современного международного порядка со стороны России.
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