Госсекретарь США провел телефонный разговор с главой МИД России 12 февраля. Лавров уже рассказал подробности об общении с Блинкеном.

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Лавров о разговоре с Блинкеном

В Москве сообщили, что по американской инициативе 12 февраля состоялся телефонный разговор Лаврова и Блинкена.

Российский министр после него обвинил США в том, что они и их союзники якобы "развернули пропагандистскую кампанию о российской агрессии против Украины".

Кампания преследует провокационные цели, поощряя власть в Киеве к саботажу минских соглашений и губительным попыткам силового решения проблемы Донбасса,

– говорится в сообщении ведомства.

Лавров также посетовал, что реакция Вашингтона и Брюсселя на проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО относительно "гарантий безопасности" игнорирует ключевые для государства-агрессора положения. "Прежде всего, о нерасширении Альянса и неразмещении ударных систем вооружений возле российских границ", – добавили в МИД России.

Лавров подчеркнул, что именно этот вопрос "будет центральным при оценке полученных от США и НАТО документов".

Предварительный разговор главы МИД США и России: что известно

В последний раз Блинкен и Лавров общались 1 февраля. Тогда российский министр нагло призвал США, чтобы те заставили Украину выполнить минские соглашения. Он даже осмелился заявить, чтобы союзники перестали поставлять оружие Украине и нагнетать ситуацию.

В Госдепе заявили, что Блинкен призвал Россию к немедленному отводу войск и техники от границ Украины. Он подчеркнул, что дальнейшее вторжение в Украину будет встречено скорыми и тяжелыми последствиями.

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