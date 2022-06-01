Российские кафиры решили использовать тактику "выжженной земли". Их интересует только захват территории, поэтому они готовы уничтожить абсолютно все, что происходит на их пути.

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Попасная разрушена

Донетчина и Луганщина находятся под постоянным огнем русских оккупантов. Враг готов уничтожить абсолютно все, чтобы выполнить свою задачу – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Денис Казанский показал, как выглядит Попасная в Луганской области, которая стала на пути оккупантов. Россияне практически уничтожили город – от построек остались сами руины.

Как выглядит уничтоженная Попасная: видео

Ситуация в Луганской и Донбассе: последние новости

Российским оккупантам удалось прорваться в Северодонецк, который после оккупации Луганска в 2014 году стал административным центром области. Захватчики взяли под контроль восточную часть города , продолжаются ожесточенные уличные бои. Город не оцеплен.

Российские кафиры всячески пытаются скрыть те безумные потери, которые они понесли в войне против Украины. Депутат Госдумы Андрей Картаполов даже заявил, что из-за "изменения подхода к боевым действиям" рашисты почти не терпят потери . На самом же деле некоторое падение динамики ликвидации кафиров связано с тем, что враг просто уничтожает все на своем пути, и только после этого посылает вперед войска. Но даже такая тактика не позволяет врагу достичь целей, а его потери достигают десятков солдат в день.

В уничтоженном россиянами Мариуполе очень тяжелая гуманитарная ситуация. Враг превратил город в большое гетто, в котором может расстреливать мирных граждан. Проблема с продовольствием так безумна, что рашисты заставляют местных жителей работать за воду . Кроме того, кафиры продолжают проводить "фильтрационные мероприятия" и незаконную депортацию наших граждан. Особенно активно враг вывозит свою территорию украинских детей.

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