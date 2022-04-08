Оккупанты палят из "Градов" и применяют авиацию
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Он рассказал, что массированные обстрелы Попасной видны издалека.
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Гайдай сообщил, что российский агрессор забрасывает Попасную минами. Во время обстрелов города враг использует артиллерию, в частности – "Град", "Смерч" и "Ураган".
Также россияне бомбят Попасную с помощью авиации.
Трудно мне передать словами, но если даже быть не в Попасной, а рядом где-то возле Попасной... На трассе, из Лисичанска... То четко видно и понятно, что Попасную просто забрасывают минами, артиллерией, активными снарядами. Это и "Град", "Смерч" и "Ураган". Авиация бомбит. Они просто стирают все с лица земли,
– сказал Гайдай.
Он объяснил логику действий российских оккупантов. По словам Гайдая, они хотят разрушить город, чтобы легко пройти эту территорию, когда пойдут в наступление.
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