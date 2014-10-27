Поплавский лидирует в 101 округе, а Мусий — в 124

После обработки данных 9,8% протоколов в округе №101 лидирует самовыдвиженец Михаил Поплавский с 36,59% голосов, на втором месте — представитель "Блока Петра Порошенко" Олег Голимбиевский (22,14%).

По данным ЦИК, на третьем месте по количеству голосов — самовыдвиженец Виталий Грушевский (13,88%).

Бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий лидирует на выборах в округе №124 во Львовской области.

На сайте ЦИК сообщается, что после подсчета 38,85% протоколов Мусий набрал 32,92% голосов.

На втором месте — самовыдвиженец Анна Костюк (13,37%), на третьем — народный депутат от ВО "Свобода" Михаил Блавацкий — 8,04%. Действующий депутат от округа Степан Курпиль пока занимает 4 место с 7,95% голосов.

Округ охватывает Сокальский район и город областного значения Червоноград.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 21,18% протоколов участковых избирательных комиссий. "Народный фронт" набирает 21.68% голосов избирателей, "Блок Петра Порошенко" — 21.65% голосов.