Популярный производитель подтвердил дизайн новых iPhone XS: фото

6,1-дюймовый iPhone 2018 года может получить двойную камеру. На это указывает форма чехла для будущего смартфона, который уже начали продавать в американской сети супермаркетов Walmart.

Об этом сообщает Appleinsider.

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О том, что чехол на фотографии, скорее всего, настоящий, свидетельствует его бренд. Speck является одним из мировых лидеров в сфере производства аксессуаров для мобильных устройств, что может быть косвенным свидетельством его информированности о внешнем виде будущих смартфонов Apple.

В сети появились фото чехлов на iPhone 2018

Практика показывает, что Apple из года в год рассылает избранным производителям аксессуаров образцы своих новых устройств. Таким образом, в день старта продаж iPhone потребители могут приобрести не только сам смартфон, но и подходящий именно ему чехол, наклейку или защитное стекло.



Новые чехлы на iPhone 2018

Кроме чехла для 6,1-дюймового iPhone, в Walmart представлены аксессуары для модели с дисплеем на 6,5 дюймов. Если верить сравнительным снимкам, по габаритам будущий фаблет Apple iPhone X, что в точности совпадает с размерами iPhone 8 Plus, диагональ экрана которого на целый дюйм меньше.

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