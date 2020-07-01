В выпуске программы "Есть вопросы" за 1 июля – Зеленский имеет все шансы побить рекорд всех своих предшественников – он уже в третий раз начинает крупные и решительные реформы. И в этот раз он их поручил реформатору с опытом Михаилу Саакашвили.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: У Саакашвілі створили сторінку у Фейсбук. Тільки називається вона там не "Національна рада реформ", а "Офіс простих рішень і результатів".